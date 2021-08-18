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Бочкарёва рассказала об особом покровительстве Олега Табакова

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва призналась, что из-за действий Олега Табакова её должны были просто убить.

Бочкарёва рассказала об особом покровительстве Олега Табакова

Актриса была в любимчиках у Табакова. Актриса отмечает, что Олег Павлович временами становился для неё психологом и даже отцом.

Табаков увидел бойкую и яркую девушку в провинциальном театральном училище. Студента набралась смелости и попросила Табакова взять её в ученицы.

"Я на спор поступила в нижегородское театральное училище, а когда училась на четвёртом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи. Доучивалась четвёртый курс я все-таки в Нижнем — нельзя было бросить, так как это дипломные спектакли. А потом пересела за парту к Табакову — он меня определил на конец своего второго курса", — цитирует слова актрисы "СтарХит".

Бочкарёва отмечает, что у Табакова был выдающийся педагогический талант. Наталья объяснила, что однокурсники относились к ней ревниво, так как Олег Павлович давал ей главные роли.

"Олег Павлович позвал меня в Табакерку и устроил в спектакль "На дне", где я играла вместе с профессиональными актёрами. Это был цвет, что-то непостижимое. Табаков, Филиппенко, Бойко! А мне досталась роль Василисы — одна из главных. Да меня должны были просто убить. Происходили порой вещи, когда уже не знала, что и думать…", — отметила актриса.

Бочкарёва восторженно отзывается о своём педагоге. Она даже отказалась ехать в США, чтобы закончить курс именно под его началом.

"Я вообще могла к Табакову всегда подойти в том числе как к психологу. Понять, что хорошо, что плохо, не сворачиваю ли я с пути", — объяснила звезда.

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Олег Табаков: как он воспитывал свободных людей / вДудь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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