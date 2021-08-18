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Виторган восхитился памятником, который не понравился Галкину

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Максим Виторган оценил эстетические качества памятника, установленного в центре Москвы на Болотной набережной. Артист не разделяет негативных эмоций Максима Галкина и Стаса Садальского, у которых спорный арт-объект вызвал резкое отторжение.

Виторган восхитился памятником, который не понравился Галкину

После первых резких нападок знаменитостей у памятника швейцарского скульптора Урса Фишера под названием "Большая глина № 4" нашлись свои защитники.

Экс-супруг Ксении Собчак, который собственными глазами увидел новый памятник, не нашел в монументе ничего плохого. Более того, Виторган считает, что скульптура удачно вписалась в окружающий пейзаж.

"Был, смотрел, понравилось. Смотрится в ансамбле с новым зданием отлично. Честно говоря, смыслово ничего выдающегося не вижу. И даже как-то почти банально. Перед галереей современного искусства — нетронутая глина — В общем, просто и без изысков. Крики про говно прекрасны и познавательны. У меня оно больше похоже на памятник Калашникову, например. Но тут уж дело индивидуальное. А место явно будет отличное. Красиво там уже, а познавательно будет чуть позже. P. s. И, кстати, отличная история этого памятника с Флоренцией. Почитайте," — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Не все подписчики разделили точку зрения Виторгана.

"Мне кажется жесть, кому это нужно?"

"Лучше восстанавливайте исторические объекты. Не надо уродовать город. Самовыражение одного индивида, даже если он по профессии скульптор, не есть искусство", — комментировали пост актёра в Сети.

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В центре Москвы установили памятник куче фекалий | Скульптура Большая глина №4 около ГЭС-2
Автор: Елена Былкина
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