Максим Галкин показал, как "экипировал" детей к школе

Супруг Аллы Пугачёвой одним выстрелом убил двух зайцев — собрал детей в школу и заработал денег. Гарри и Лиза Галкины тоже не даром получили школьные принадлежности. Двойняшкам пришлось поработать, чтобы отправиться за знаниями с новыми ранцами.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором показал, с чем его дети отправятся в школу. Он устроил сыну и дочери сюрприз. Гарри и Лиза открыли глаза и увидели перед собой наборы для школьной жизни, включающие в себя рюкзаки, пеналы, папки и другие школьные принадлежности.

Видео носило рекламный характер. Лиза с поистине драматическим талантом подыграла отцу, заставив Гарика испытать ранцы на вместительность.

Супруг Примадонны дал подписчикам, которым предстоит купить детям к школе всё необходимое, несколько ценных советов.

"Предоставьте ребёнку выбор — пусть он сам выберет дизайн рюкзака или ранца из десятков коллекций. Добавьте к покупкам важные мелочи в едином стиле с выбранной коллекцией: мешки для обуви, пеналы, сумки для спорта и папки", — советует звёздный отец.

Подписчики шоумена были очарованы тем, как ребята хорошо справились со своими ролями.

"Лучше рекламы не видела"; "Молодцы, прирождённые актёры детки, есть в кого"; "Хоть кто-то улыбается при слове "Школа", — комментируют видео в Сети.

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