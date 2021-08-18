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Юрист Костюшкина рассказал об уклонении Монеточки от переговоров

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Стаса Костюшкина объяснил, что они пытались договориться с Елизаветой Гырдымовой (настоящее имя певицы Монеточки), но исполнительница предпочла не отвечать на обвинения в плагиате.

Юрист Костюшкина рассказал об уклонении Монеточки от переговоров

Конфликт рискует перейти в судебную плоскость. Несколько месяцев назад Костюшкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором наглядно доказывает, что молодые исполнители воруют его треки.

Обвинения в плагиате получили певец Niletto (Данил Прытков) и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Данилу обвиняли в том, что он позаимствовал мотив композиции "У него такие маленькие ножки", а Лизу упрекнули в том, что она создала свою песню "Мамочка, я не зигую" на мотив хита Костюшкина "Женщина, я не танцую".

Экс-солист группы "Чай вдвоём" решил не оставлять всё это безнаказанным, хотя с Прытковым удалось урегулировать конфликт мирно. Монеточка же не пожелала вести переговоры с представителем певца.

"Мы и претензии отправляли, и переписка была. Никаких ответов. Изначально были какие-то переговоры, но после моего вступления в дело не было никаких предложений", — цитирует слова адвоката Романа Лалаяна Телеканал "360".

Юрист отметил, что стал работать над делом Костюшкина весной этого года.

"Он не решался (подать в суд), я ему предложил все-таки подать. Немузыкальному человеку, не обладающему знаниями в музыке, вполне достаточно слуховых эффектов, чтобы распознать сходство и тождественность между двумя композициями", — заявил Лалаян.

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Автор: Елена Былкина
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