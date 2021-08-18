Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева на своём примере доказала, что домашние питомцы очень похожи на своих хозяев. Собака певицы — очаровательная блондинка, которой передалась часть шарма её обворожительной хозяйки.
В своём Instagram-аккаунте Вера Брежнева опубликовала фотосессию со своей милой собачонкой.
"Вместе мы — стая. Наш член семьи Бишон Фризе Дейзи — копия хозяйки. Или хозяйка — копия Дейзи. Я уверена, что так у большинства. Как считаете?" — написала артистка в своём микроблоге.
Подписчики обратили внимание на то, что питомец Брежневой действительно чем-то напоминает звёздную хозяйку.
Лохматый белоснежный пёсик очень выразительно позировал в руках супруги Константина Меладзе. Дейзи копировала позитивную мимику Веры и с первого взгляда очаровала интернет-аудиторию.
"Какая приятная атмосфера от фотографий. С — семья";
"Не знаю, не знаю… Я — приличная дама, а кошка у меня хитрейший лис";
"Да, часто замечаем сходство;
"Правду все же говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Он такой милаха, как и его хозяйка", — комментировали пост Брежневой в Сети.
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