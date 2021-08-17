Пугачёва без слов оценила моложавое фото Ротару

София Ротару поделилась своей фотографией на фоне красивого граффити на воротах. Поклонники певицы в Instagram позитивно оценили публикацию.

Некоторые даже принялись сравнивать 74-летнюю Ротару с 72-летней Аллой Пугачёвой. По мнению подписчиков певицы, София выглядит намного лучше Примадонны российской эстрады.

"Пугачева и рядом не стояла. Соня, вы просто прелесть", — пишут поклонники.

Алла Борисовна никак не отреагировала на комментарий, но поприветствовала саму Ротару. Пугачёва под постом оставила смайлик в виде человечка, машущего рукой.

Ротару сейчас гостит у своего сына в Италии. Ранее София Михайловна говорила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Свою привлекательную внешность Ротару объясняет правильным образом жизни и природными данными.

Ранее Pravda.Ru рассказывала о мнении музыкального критика Сергея Соседова, который назвал Пугачёву несчастной.