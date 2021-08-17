София Ротару поделилась своей фотографией на фоне красивого граффити на воротах. Поклонники певицы в Instagram позитивно оценили публикацию.
Некоторые даже принялись сравнивать 74-летнюю Ротару с 72-летней Аллой Пугачёвой. По мнению подписчиков певицы, София выглядит намного лучше Примадонны российской эстрады.
"Пугачева и рядом не стояла. Соня, вы просто прелесть", — пишут поклонники.
Алла Борисовна никак не отреагировала на комментарий, но поприветствовала саму Ротару. Пугачёва под постом оставила смайлик в виде человечка, машущего рукой.
Ротару сейчас гостит у своего сына в Италии. Ранее София Михайловна говорила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Свою привлекательную внешность Ротару объясняет правильным образом жизни и природными данными.
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