В Центральном театре Российской армии прокомментировали информацию о постановке "Преступление и наказание", в которой якобы произошло переосмысление на тему "казанского стрелка" Ильназа Галявиева. О своеобразном эксперименте ранее рассказала Ксения Собчак.
В театре подтвердили, что с 13 по 15 августа проходила Мастерская молодой режиссуры "Достоевский рядом", где были показаны шесть эскизов спектаклей. Среди них действительно была постановка "Преступление и наказание" Александра Плотникова.
Вместе с тем, в театре говорят, что никаких параллелей между убийствами в Казани и героем постановки Плотникова нет.
"В эскизе "Преступление и наказание" не было отождествления Галявиева и Раскольникова, как пишут в некоторых СМИ. Если и говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей — неизвестным мужчиной, который убил топором прабабушку и прадедушку режиссёра", — говорится в сообщении театра.
Также в театре уточнили, что Плотников пытается показать зрителю, что Раскольников — обычный, никчёмный убийца. Идея постановки — сделать так, чтобы люди не убивали себе подобных.
"Задача этого эскиза — воспитать в зрителях эмпатию, чтобы ни за какой философией нельзя было спрятать убийц и насильников", — сообщили в театре.
Результаты Мастерской станут известны позже, а постановка Плотникова может так и не выйти на сцену.
"Руководство театра сделает все возможное, чтобы по результатам мастерской было принято правильное решение, соответствующее репертуарной политике театра", — говорится в сообщении.
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