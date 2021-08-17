"Хотел сделать оградку - цены выросли": Лоза пожаловался на бедность

Певец Юрий Лоза рассказал об обнищании из-за пандемии коронавируса. У автора хита "Плот" из-за COVID-19 совсем нет заказов.

Лоза заявил, что денег не хватает даже на то, чтобы поставить оградку на кладбище. По словам артиста, он стал зарабатывать в три раза меньше.

"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку — цены выросли на металл в два раза. Не сделал", — приводит teleprogramma.pro слова Лозы.

Лоза уточнил, что к такому положению привело отсутствие концертов. Певец огорчается от того, что не для всех созданы равные условия — кто-то концерты всё же проводит.

"Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля — отказали", — заявил Лоза.

Лоза является автором семи студийных альбомов, последний из которых вышел в 2000 году.

На песни Лозы были сняты десять клипов, два из которых в 2020 году.

Лоза известен тем, что придерживается теории плоской Земли.

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