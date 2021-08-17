Певица Елена Темникова приняла участие в съёмках на ТНТ. Вместе с комиком Ильёй Соболевым бывшая солистка группы Serebro пришла на проект "Студии Союз".
Во время съёмок Темникова и Соболев сделали несколько фотографий, которые показались Лене очень милыми.
"Соболев, ну какой же ты милашка на этих фотках. Обожаю всем сердцем", — написала Темникова.
Темникова добавила, что с Соболевым ей было весело и хорошо во время съёмок. Певица не рассказала, кто победил в музыкальном поединке.
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