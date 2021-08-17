Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями со съёмок сериала "Вкус мести". В картине она исполняет одну из главных ролей вместе с Кириллом Сафоновым.
Климова в Instagram опубликовала фотографии на стоге сена, эффектно откинув подол платья. Пользователи с воодушевлением оценили ножки актрисы.
О начале съёмок сериала было объявлено 14 августа. Производством картины занимается StarMedia.
По словам Климовой, у неё осталось четыре съёмочных дня. Актриса будет скучать по тем летним дням, которые провела с командой.
"Осталось четыре дня до конца съёмок, а я уже скучаю по нашему лету", — написала Екатерина в Instagram.
Кроме Климовой и Сафонова, в сериале появятся Галина Корнеева, Евгений Миллер, Анна Иванова и Ольга Гришина. О дате выхода картины на экраны пока ничего неизвестно.
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