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Бритни Спирс порадовала фанатов голыми фотографиями

Шоу-бизнес » Зарубежный

Певица Бритни Спирс поделилась с фанатами своим самым откровенным. 39-летняя артистка опубликовала шокирующий пост в Instagram, где оголилась практически полностью.

Бритни Спирс порадовала фанатов голыми фотографиями

В сообщении Спирс, которая только что была освобождена от оков отца-опекуна, ответила на самые острые вопросы. Фанаты ранее предположили, что Бритни сделала пластику или беременна, увидев увеличившуюся грудь певицы.

"У меня нет парня. Я не делала грудь, и я не беременна. У меня есть сиськи, потому что я ем!" — написала Спирс в Instagram.

Бритни отметила, что не видит ничего предосудительного, когда привлекательные женщины обнажают своё тело. По словам певицы, каждая девушка хотела бы сделать так, но большинство попросту стесняются.

"У вас довольно извращённая реакция, когда женщина сбрасывает с себя… нет, я не говорю о стриптиз-клубе или выступлении… но когда ты сидишь в своей машине летом в рубашке с коротким рукавом… Реакция любой женщины, которая сбросила с себя всё это — чёрт, я чувствую себя лучше!" — написала Бритни.

Певица призналась, что за некоторые моменты ей действительно становится стыдно. Особенно это касается шоу, в которых она участвовала "миллиард раз".

"К моему ужасу, иногда это выглядит не так здорово. Слишком много раз мне становилось неловко! Я не хочу, чтобы кто-то видел ямочку на моей заднице, поэтому на выступлениях я часто стесняюсь своего тела", — подытожила Спирс.

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