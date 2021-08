Певица Бритни Спирс поделилась с фанатами своим самым откровенным. 39-летняя артистка опубликовала шокирующий пост в Instagram, где оголилась практически полностью.

В сообщении Спирс, которая только что была освобождена от оков отца-опекуна, ответила на самые острые вопросы. Фанаты ранее предположили, что Бритни сделала пластику или беременна, увидев увеличившуюся грудь певицы.

Бритни отметила, что не видит ничего предосудительного, когда привлекательные женщины обнажают своё тело. По словам певицы, каждая девушка хотела бы сделать так, но большинство попросту стесняются.

Певица призналась, что за некоторые моменты ей действительно становится стыдно. Особенно это касается шоу, в которых она участвовала "миллиард раз".

