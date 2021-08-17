Кушанашвили вспомнил, как кутил с Агутиным и 70-летними женщинами

Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о прежней дружбе с певцом Леонидом Агутиным. Мужчины перестали общаться зимой, когда Отарик рассказал о материальном положении артиста, но память о совместных похождениях осталась надолго.

По словам Кушанашвили, с Агутиным он знаком ещё с тех пор, когда оба зарабатывали копейки. Уже тогда Отар знал, что у Лёни всё получится с карьерой.

Но денег было настолько мало, что мужчинам приходилось довольствоваться дамами "лёгкого поведения" за 70.

"Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были, Варум, прости, шл*** 70+, которых в складчину покупали. Помню эти дни и ночи", — заявил Кушанашвили на своём YouTube-канале.

Разлад между друзьями произошёл, когда Отар заявил, что Лёня не испытывает финансовых трудностей из-за COVID-19, как другие артисты. Агутин на это ответил Отару грубо в сообщении. Теперь Кушанашвили ждёт от своего друга извинений.