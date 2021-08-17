Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о прежней дружбе с певцом Леонидом Агутиным. Мужчины перестали общаться зимой, когда Отарик рассказал о материальном положении артиста, но память о совместных похождениях осталась надолго.
По словам Кушанашвили, с Агутиным он знаком ещё с тех пор, когда оба зарабатывали копейки. Уже тогда Отар знал, что у Лёни всё получится с карьерой.
Но денег было настолько мало, что мужчинам приходилось довольствоваться дамами "лёгкого поведения" за 70.
"Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были, Варум, прости, шл*** 70+, которых в складчину покупали. Помню эти дни и ночи", — заявил Кушанашвили на своём YouTube-канале.
Разлад между друзьями произошёл, когда Отар заявил, что Лёня не испытывает финансовых трудностей из-за COVID-19, как другие артисты. Агутин на это ответил Отару грубо в сообщении. Теперь Кушанашвили ждёт от своего друга извинений.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .