Панина возмутило предложение ограничить продажу алкоголя

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин неодобрительно отнёсся к предложению Минздрава РФ поднять возраст продажи алкоголя: с 18 лет до 21 года.

Скандально известный артист назвал данную инициативу ерундой. Он уверен, что в первую очередь следует думать о том, чтобы население было обеспечено продуктами питания. Кроме того, он обеспокоен и финансовым положением граждан РФ.

"Я считаю, что в стране нужно людям еды дать и денег, а не заниматься ерундой. Вот жили всю жизнь, никому это не мешало, сейчас вдруг резко нужно ограничить продажу алкоголя. Ну, давайте презервативы будем продавать с 86 лет по ночам. То, что предлагает Минздрав обсуждать серьезно нельзя. Я не знаю, какую ахинею они еще могут придумать", — цитирует слова Панина издание "Собеседник".

Артист, который живёт сейчас в Испании, отличается очень свободными взглядами на жизнь. Он пропагандирует европейские ценности, отмечая, что в России живут озлобленные люди, которые не могут наслаждаться жизнью. Он упрекает сограждан в том, что они умеют только критиковать тех, кто научился жить в своё удовольствие, не обращая внимание на запреты.

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