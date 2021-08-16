Анфиса Чехова в купальнике объяснила отсутствие пупка

Телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз побаловала публику "огненным" контентом. Звезда опередила недоумения фолловеров и нашла простое объяснение тому, почему у неё на фото нет пупка.

Анфиса Чехова

Часто девушек без пупка на фото в бикини подозревают в том, что они переусердствовали с фотошопом. Стремление избавиться от лишнего объёма на животе с помощью фото редакторов приводит именно к исчезновению пупка.

Анфиса Чехова уверила, что в её случае всё несколько иначе. По словам знаменитости, фигура которой напоминает песочные часы, она просто натянула посильнее плавки.

"Специально для всех интересующихся, рецепт отсутствующего пупка: берешь плавки 1 штука. Руки 2 штуки. Руками тянешь плавки вверх, закрываешь пупок. Благодаришь Бога, что плавки такие эластичные. Прекрасный леопардовый купальник", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики удивились, почему Чехова решила спрятать пупок от публики.

"Вроде в Китае пупок это нечто интимное. Его иногда даже квадратиком закрывают на фото или видео"; "Стесняешься своего пупка?"; "А зачем пупок прятать? Пусть себе загорает", — написали фолловеры под снимком Чеховой.

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