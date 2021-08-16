Строгие моралисты обвинили Веру Алентову в том, что она возобновила работу в театре, не выждав приличный период после смерти супруга — Владимира Меньшова.
Экс-супруга покойного Армена Джигарханяна уверена, что погружение в работу может помочь избавиться от мрачных мыслей, связанных с утратой близкого человека.
Виталина Цымбалюк-Романовская не сомневается, что Вера Валентиновна правильно сделала, что вышла на сцену вскоре после похорон мужа.
Пианистка не разделяет нападок тех, кто читает нравоучения в адрес народной артистки России.
"Именно то, что она вернулась в театр, продолжает служить зрителям, радовать своей игрой, — это лучшая дань памяти Меньшову, потому что он хотел, чтобы так и было", — цитирует слова Виталины "Вечерняя Москва".
Она отметила, что никто не должен осуждать артистку, так как потерю близких все переживают по-своему.
Виталина уверена, что то, что артистка нашла в себе силы работать, заслуживает восхищения и похвалы.
Сама актриса ранее объясняла, что творчество является для неё является лучшим лекарством.
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