Цымбалюк-Романовская одобрила возвращение на сцену Алентовой

Строгие моралисты обвинили Веру Алентову в том, что она возобновила работу в театре, не выждав приличный период после смерти супруга — Владимира Меньшова.

Экс-супруга покойного Армена Джигарханяна уверена, что погружение в работу может помочь избавиться от мрачных мыслей, связанных с утратой близкого человека.

Виталина Цымбалюк-Романовская не сомневается, что Вера Валентиновна правильно сделала, что вышла на сцену вскоре после похорон мужа.

Пианистка не разделяет нападок тех, кто читает нравоучения в адрес народной артистки России.

"Именно то, что она вернулась в театр, продолжает служить зрителям, радовать своей игрой, — это лучшая дань памяти Меньшову, потому что он хотел, чтобы так и было", — цитирует слова Виталины "Вечерняя Москва".

Она отметила, что никто не должен осуждать артистку, так как потерю близких все переживают по-своему.

Виталина уверена, что то, что артистка нашла в себе силы работать, заслуживает восхищения и похвалы.

Сама актриса ранее объясняла, что творчество является для неё является лучшим лекарством.

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