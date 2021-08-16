"Мухи мимо не пролетят": Садальский о новом арт-объекте в центре Москвы

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский присоединился к возмущению Максима Галкина. Знаменитости недоумевают, почему москвичи должны страдать, глядя на нелепое "произведение искусства".

Артист не мог обойти своим вниманием спорный памятник, претендующий на то, чтобы называться воплощением идейного искусства.

Неровное нагромождение "лепёх" из алюминия вызвали у актёра отторжение.

"Г@ВНИЩЕ. Спасибо Максиму Галкину — он первый обратил внимание на установленную Вампуку, обсирающую Москву. Работу бездарнейшего скульптора Урса Фишера под названием "Большая глина №4” уже смонтировали на набережной реки Яуза. Теперь мухи мимо не пролетят. Интересно, а кто лобировал этот проект? А вам нравится?" — написал актёр в своём Instagram.

Подписчики разделили точку зрения артиста.

"Это настоящий символ происходящего"; "Проект не закончен, это первый этап. Сверху будет большая ж…"; "Конечно же не нравится! Действительно, кто принимал решение установить эту кучу? На этом …. что можно воспитать? Кто ответит?"; "Аленку победили", — комментировали пост Садальского в Сети.

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