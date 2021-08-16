EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила полтора года ограничения свободы
Самолет афганских ВВС упал в Узбекистане
Несовершеннолетних родителей подозревают в убийстве ребенка под Воронежем
В российском МИДе оценили договороспособность талибов*
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Видео: в Когалыме мужчину столкнули с шестого этажа
Кушанашвили назвал трансгендером израильтянку, которой "отдали" золото Авериной
К чему могут привести препараты для похудения, рассказали врачи
СКР: борец с коррупцией в таможенной службе РФ попался на взятке в Москве

Солнцев узнал, как захват Афганистана отразится на России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поднял в своём Instagram-аккаунте актуальную тему, которая касается тревожной ситуации в Афганистане. Подписчики блогера проявили удивительную осведомлённость и высказали все свои опасения по поводу торжества "Талибана"*.

Солнцев узнал, как захват Афганистана отразится на России

Война в Афганистане беспокоит обывателей исключительно с точки зрения прямой или косвенной угрозы благополучия нашей стране.

Рустам Солнцев поинтересовался у своей интернет-аудитории, что они думают по этому поводу.

"Что теперь там будет и как это касается нас?" — спросил у подписчиков Рустам, опубликовав в своём микроблоге мем в стиле "Ералаш", который посвящён движению "Талибан"*.

Фолловеры очень охотно порассуждали на данную тему.

"Как побегут все в Россию и будет потом весело";

"Я, как человек заставший и ввод и вывод наших войск в Афганистан, просто в шоке. Реально страшно";

"Это реальное средневековье! Люди должны жить в сёлах (аулах) и работать на земле! Никакой цивилизации! На этом реально всё!";

"Это публичные казни, запрет на работу женщин, запрет на музыку и салоны красоты, на бритье бороды. Запрет на образование и спорт женщин";

"Это откат цивилизации на несколько веков назад", — написали в Сети.

* Запрещённая в РФ террористическая организация "Талибан".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Талибан» объявил о захвате всей территории Афганистана. Прямая трансляция
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Более 1000 парашютистов задействовали в тушении лесных пожаров в Якутии
"Это наша земля": в России пообещали "закрыть" тему Курил за пять лет
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила полтора года ограничения свободы
Политологи советуют сходить на выборы и проголосовать за "самых человекообразных"
Самолет афганских ВВС упал в Узбекистане
Цымбалюк-Романовская одобрила возвращение на сцену Алентовой
"Мухи мимо не пролетят": Садальский о новом арт-объекте в центре Москвы
Несовершеннолетних родителей подозревают в убийстве ребенка под Воронежем
В российском МИДе оценили договороспособность талибов*
Солнцев узнал, как захват Афганистана отразится на России
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Здоровье
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников