Солнцев узнал, как захват Афганистана отразится на России

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поднял в своём Instagram-аккаунте актуальную тему, которая касается тревожной ситуации в Афганистане. Подписчики блогера проявили удивительную осведомлённость и высказали все свои опасения по поводу торжества "Талибана"*.

Война в Афганистане беспокоит обывателей исключительно с точки зрения прямой или косвенной угрозы благополучия нашей стране.

Рустам Солнцев поинтересовался у своей интернет-аудитории, что они думают по этому поводу.

"Что теперь там будет и как это касается нас?" — спросил у подписчиков Рустам, опубликовав в своём микроблоге мем в стиле "Ералаш", который посвящён движению "Талибан"*.

Фолловеры очень охотно порассуждали на данную тему.

"Как побегут все в Россию и будет потом весело"; "Я, как человек заставший и ввод и вывод наших войск в Афганистан, просто в шоке. Реально страшно"; "Это реальное средневековье! Люди должны жить в сёлах (аулах) и работать на земле! Никакой цивилизации! На этом реально всё!"; "Это публичные казни, запрет на работу женщин, запрет на музыку и салоны красоты, на бритье бороды. Запрет на образование и спорт женщин"; "Это откат цивилизации на несколько веков назад", — написали в Сети.

* Запрещённая в РФ террористическая организация "Талибан".

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