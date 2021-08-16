Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поднял в своём Instagram-аккаунте актуальную тему, которая касается тревожной ситуации в Афганистане. Подписчики блогера проявили удивительную осведомлённость и высказали все свои опасения по поводу торжества "Талибана"*.
Война в Афганистане беспокоит обывателей исключительно с точки зрения прямой или косвенной угрозы благополучия нашей стране.
Рустам Солнцев поинтересовался у своей интернет-аудитории, что они думают по этому поводу.
"Что теперь там будет и как это касается нас?" — спросил у подписчиков Рустам, опубликовав в своём микроблоге мем в стиле "Ералаш", который посвящён движению "Талибан"*.
Фолловеры очень охотно порассуждали на данную тему.
"Как побегут все в Россию и будет потом весело";
"Я, как человек заставший и ввод и вывод наших войск в Афганистан, просто в шоке. Реально страшно";
"Это реальное средневековье! Люди должны жить в сёлах (аулах) и работать на земле! Никакой цивилизации! На этом реально всё!";
"Это публичные казни, запрет на работу женщин, запрет на музыку и салоны красоты, на бритье бороды. Запрет на образование и спорт женщин";
"Это откат цивилизации на несколько веков назад", — написали в Сети.
* Запрещённая в РФ террористическая организация "Талибан".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .