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Собчак показала подросшего сына от Виторгана

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Ксения Собчак периодически рассказывает о воспитании своего наследника. Скоро мальчику исполнится пять лет. Журналистка отмечает, что сын унаследовал от неё вредный характер. Ксения признаётся, что не может злиться на человека, в котором узнаёт собственные черты.

Сын Ксении Собчак Платон в компании с подругой
Сын Ксении Собчак Платон в компании с подругой

Платон — мальчик сообразительный и непосредственный. Собчак иногда публикует видео с ребёнком, умиляясь его оригинальным суждениям.

В этот раз журналистка опубликовала снимок наследника. Мальчик с умным выражением лица сидит в машине в компании златокудрой девочки. Дети на фото сосредоточены и не по-детски серьёзны.

Шевелюра Платона, которого Собчак родила в предыдущем браке с Максимом Виторганом, абсолютно белёсая. Мальчик растёт очень милым и красивым ребёнком.

"Натуральный блондин и жгучая брюнетка. Уехали на вечеринку", — написала Собчак под снимком.

Подписчики стали активно комментировать снимок.

"Чего-то недовольна барышня. Наверно, она противник тусовок. Не одобряет", — написала под фото светский обозреватель Божена Рынска.

"Со жгучей брюнеткой явно невпопад. Девочка-то кареглазая златовласка, а не брюнетка", — поправили Ксению Анатольевну фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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