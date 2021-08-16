Ксения Собчак периодически рассказывает о воспитании своего наследника. Скоро мальчику исполнится пять лет. Журналистка отмечает, что сын унаследовал от неё вредный характер. Ксения признаётся, что не может злиться на человека, в котором узнаёт собственные черты.
Платон — мальчик сообразительный и непосредственный. Собчак иногда публикует видео с ребёнком, умиляясь его оригинальным суждениям.
В этот раз журналистка опубликовала снимок наследника. Мальчик с умным выражением лица сидит в машине в компании златокудрой девочки. Дети на фото сосредоточены и не по-детски серьёзны.
Шевелюра Платона, которого Собчак родила в предыдущем браке с Максимом Виторганом, абсолютно белёсая. Мальчик растёт очень милым и красивым ребёнком.
"Натуральный блондин и жгучая брюнетка. Уехали на вечеринку", — написала Собчак под снимком.
Подписчики стали активно комментировать снимок.
"Чего-то недовольна барышня. Наверно, она противник тусовок. Не одобряет", — написала под фото светский обозреватель Божена Рынска.
"Со жгучей брюнеткой явно невпопад. Девочка-то кареглазая златовласка, а не брюнетка", — поправили Ксению Анатольевну фолловеры.
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