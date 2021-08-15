Эксперт назвал Пугачеву несчастной

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что ему "больно смотреть" на певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что видит в Пугачевой "несчастную" женщину.

"А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается", — отметил Соседов.

Критик считает, что Пугачева потеряла свою основную аудиторию. По словам Соседова, фанаты не испытывают тех чувств к певице, которые были на пике ее карьеры.

Публицист также заявил, что звезды должны уметь вовремя уходить со сцены, иначе они рискуют сами загубить свою карьеру. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.

Ранее Соседов раскритиковал концерты Филиппа Киркорова и других российских звезд. Критик назвал их безвкусными.

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