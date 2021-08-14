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Вдову Алексея Баталова уличили в обмане

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" Алексея Баталова прошло больше трёх лет, однако вокруг наследства великого актёра до сих пор кипят страсти.

Вдову Алексея Баталова уличили в обмане

Вдова Баталова Гитана Леонтенко не смогла самостоятельно разобраться с документами и обратилась за помощью к юристу Алексею Цивину и его жене Наталье Дрожжиной, которые были близки с их семьёй.

Дрожжина изначально не хотела принимать участие в дележе наследства, но согласилась ради дочери Баталова Марии.

Однако в сентябре 2020 года Гитана заявила, что Цивин и Дрожжина присвоили всё имущество себе, подделав её подпись. Кроме того, по словам вдовы Баталова, супруги получили доступ к банковским счетам.

Это и послужило началу судебных разбирательств, которые продолжаются уже больше года. Цивин и Дрожжина всю вину отрицали.

Весной этого года вдове и дочери Баталова удалось вернуть себе всю недвижимость. Дрожжина и Цивин предлагали решить вопрос без суда, но те отказались.

Когда Цивин вышел из зала суда, он объявил, что готов понести наказание при условии, что его вина будет доказана.

"Я только что видел заключение — все подписи вдовы Баталова действительны. Лжет она!" — добавил он.

 

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"Все подписи Леонтенко действительны": Цивин обвинил вдову Алексея Баталова во лжи
Автор: Снежана Шахова
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