После развода родителей Алиса Салтыкова осталась с матерью и перестала общаться с отцом.
По словам девушки, в подростковом возрасте и с мамой отношения были натянутыми. В одном из интервью Алиса рассказала, что мать негативно относилась к экспериментами с внешностью и всегда навязывала свой вкус.
В 15 лет девочка поехала за границу и долго не приезжала в Россию.
Но несколько лет назад Алиса Салтыкова снова вернулась на родину.
Сейчас 33-летняя наследница звёздных родителей активно ведёт свой Instagram-аккаунт и часто демонстрирует подписчикам свои прекрасные вокальные данные.
Отвечая на вопрос фанатов, девушка подчеркнула, что мама — её самый любимый человек и отсутствие совместных фото ещё не говорит о плохих отношениях между ними. По её словам, Ирина очень ранима, поэтому Алиса уберегает родительницу от возможного негатива.
"С ее профессией приходят предвзятость и предубеждение, фальшь и ложь, зависть и злоба", — объяснила Алиса.
Алиса Салтыкова не хочет, чтобы под фото на её странице каким-то образом оскверняли её отношения с мамой или саму певицу.
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