Дочь Ирины Салтыковой объяснила отсутствие фото с матерью

После развода родителей Алиса Салтыкова осталась с матерью и перестала общаться с отцом.

По словам девушки, в подростковом возрасте и с мамой отношения были натянутыми. В одном из интервью Алиса рассказала, что мать негативно относилась к экспериментами с внешностью и всегда навязывала свой вкус.

В 15 лет девочка поехала за границу и долго не приезжала в Россию.

Но несколько лет назад Алиса Салтыкова снова вернулась на родину.

Сейчас 33-летняя наследница звёздных родителей активно ведёт свой Instagram-аккаунт и часто демонстрирует подписчикам свои прекрасные вокальные данные.

Отвечая на вопрос фанатов, девушка подчеркнула, что мама — её самый любимый человек и отсутствие совместных фото ещё не говорит о плохих отношениях между ними. По её словам, Ирина очень ранима, поэтому Алиса уберегает родительницу от возможного негатива.

"С ее профессией приходят предвзятость и предубеждение, фальшь и ложь, зависть и злоба", — объяснила Алиса.

Алиса Салтыкова не хочет, чтобы под фото на её странице каким-то образом оскверняли её отношения с мамой или саму певицу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.