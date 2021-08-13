Собчак снова поспорила с Захаром Прилепиным

Спор Ксении Собчак с лидером партии "Справедливая Россия — За Правду" Захаром Прилепиным продолжается. Писателю не понравился вывод Собчак о том, что его "мракобесные взгляды" никому не нужны. Журналистка поспешила объяснить, что она имела в виду.

Ксения Анатольевна объяснила, что Захар Прилепин снова "отправил ей весточку" в интервью. Журналистка информацию послушала, уселась поудобнее и принялась объяснять свою позицию.

Собчак отметила, что к Захару она относится с уважением, так как он всегда готов к открытому спору. Она также признала, что Прилепин — большой русский писатель.

"Теперь про "Собчак сказала Прилепину, что его мракобесные взгляды никому не нужны". Неет, мой дорогой далёкий друг, Собчак сказала не так. Я сказала, что даже вашу левую повесточку можно сделать весело и классно, как хиппи 60-х: секс, рок-н-ролл, нет войне. Но у вас это всё дико скучно и по-комсомольски. Консервативная модель для молодежи не привлекательна. Она не умеет себя продавать. А вот либеральная идёт в очень милой обертке. Это и сексуальная свобода, и равенство возможностей, и мультикультурность. А что предлагает консерватизм? Нет абортам, запрет гей-браков? Так тут всё строится на запретах, что тут привлекательного? А то, что молодое поколение интересуется политикой — это понятно и это круто", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ранее Прилепин в интервью Собчак отметил, что для него существуют незыблемые вещи.

"Бог есть, Россия святая, а ты всё равно умрёшь", — сказал писатель в беседе с Ксенией Анатольевной.

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