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Анна Семенович внезапно постройнела

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович предстала в образе знойной дикарки. Подписчики недоумевают, куда исчезли лишние килограммы обладательницы пышного бюста.

Анна Семенович внезапно постройнела

Анна Семенович опубликовала в своём Instagram-аккаунте жаркий снимок. Певица облачилась в наряд в этническом стиле, напоминающий платье африканский женщин.

"В пятницу утром я просыпаюсь маленькой дикаркой, а ты? Особенно это проявляется в роскошных номерах отеля. Каждая пятница особенная, кто знает где окажешься в субботу. А ты позволяешь себе меняться?" — написала Анна под фотографией.

Обычно белая кожа исполнительницы приобрела красивый загар. При этом артистка на фото предстала удивительно стройной.

От подписчиков не ускользнуло то, что певица стала выглядеть намного стройнее, чем раньше.

Еще совсем недавно Анна фотографировалась, показывая крупное тело, а теперь блещет стройной талией.

Всё это заставило фолловеров подозревать, что Анна чересчур увлеклась фотошопом.

"Зачем так жёстко фотошопить";

"Сало на фотошопе поубавила";

 "На Настю Каменских похожи";

"Просто фотошоп, не настоящая. Это фото — мечта, такой стройной хотелось бы вам быть в жизни. Но вы прекрасны и сейчас, так зачем фотошопить? Сами же говорите, что любить надо себя любую, такую какая есть и быть счастливой", — комментировали снимок Семенович интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина
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