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Блёданс показала жаркое фото с молодым красавцем на яхте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

52-летняя телеведущая Эвелина Блёданс опубликовала фотографию в купальнике. Пикантности снимку добавило присутствие в кадре красивого мужчины в шортах. Звезда ТВ объяснила, в чём кроется секрет её красоты и молодости.

Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс прекрасно выглядит. Знаменитость не упускает случая продемонстрировать свою стройную фигуру.

В своём Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала фотографию, которая приковала к себе внимание подписчиков. Звезда прилегла на нос яхты в купальнике телесного цвета в компании с красивым молодым человеком спортивного телосложения.

"С Днем Молодёжи!" — подписала фото Блёданс.

Поклонники знаменитости осыпали Эвелину комплиментами.

"И пофиг, что День молодежи — 27 июня, тебе можно праздновать каждый день";

"Умничка, женщина в любом возрасте должна оставаться прекрасной и волнующей", — писали фолловеры под снимком.

Подписчики попросили Блёданс открыть секрет своей неувядающей молодости.

"Рассказали бы как бороться с возрастом, со сбоями, какие витамины пить", — поинтересовались поклонники у звезды.

"Витамины, движение, любовь, секс. Добро. Нет зависти! нет гормонального сбоя", — объяснила Эвелина.

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Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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