"Это настолько подло": Мамаева осталась в полном проигрыше после развода

Сейчас экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана ютится в крошечной квартире с двумя детьми и вынашивает план мести неверному мужу и коварной подруге.

Алана Мамаева жалеет о том, что поверила словесным заверениям бывшего мужа, который обещал обеспечить её с детьми жильём и денежными средствами.

По словам модели, в итоге она оказалась с детьми в однокомнатной квартире площадью 48 квадратных метров. Ежемесячно супруг отправляет ей около 30 тысячи рублей на еду.

В новой отремонтированной квартире Мамаев не желает видеть экс-супругу. Женщина пожаловалась на то, что муж планирует поселить детей в жилье с няней и водителем, а ей дозволяется лишь изредка навещать сына и дочь.

Очень разочаровал Алану поступок футболиста, который отказался от её сына от первого брака, не желая платить ему алименты.

"Он держал моего сына за руку и говорил, что чтобы не случилось, какими бы ни были отношения со мной, он всегда будет его папой и опорой". Теперь же в суде адвокаты футболиста делают акцент на том, что у него лишь один ребенок от Мамаевой — дочь Алиса. "Можно простить все, что угодно, но предательство ребенка — нет. Это не зверюшка какая-то, это ребенок. Это все реально из-за алиментов? Серьезно? Это настолько подло…" — цитирует слова Мамаевой "Комсомольская правда".

Не менее расстроена Алана из-за предательства подруги Надежды Санько, которая сейчас утешает Павла Мамаева в его новом статусе холостяка.

"Я ей доверяла и делилась с ней максимально откровенно. Этот человек — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Я знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня Алису", — сетует Алана.

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