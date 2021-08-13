Публика с удивлением наблюдает, как почтенная многодетная мать четверых детей в последнее время всё чаще чудит. Ранее 43-летняя Екатерина Климова поразила поклонников плясками на столе в ресторане. Теперь актриса делает дерзкие фотографии, привлекая к своим чудачествам 14-летнего сына.
Звезде фильма "Мы из будущего", похоже, надоело вести себя как степенной и почтенной даме. Она не прочь похулиганить.
Востребованная актриса театра и кино очень нагружена работой, однако когда у женщины появляется свободное время, она предпочитает проводить его активно и весело.
Артистка находится в прекрасной физической форме. Она продемонстрировала подписчикам свою стройную фигуру, опубликовав забавные снимки в Instagram-аккаунте.
Екатерина отправилась с сыном в спортивный комплекс, где занялась плаванием. Женщина сделала снимок на руках у 14-летнего сына. Этот снимок говорит о двух вещах:
"Просто оставлю это здесь", — подписала Климова фотографию, где она на руках у мальчика.
Подписчики оценили необычный семейный снимок.
"Вот и выросли сыновья, уже маму на руках носят! А когда-то было наоборот";
"Как он у вас вырос, возмужал за лето. Красавчик", — комментировали фото в Сети.
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