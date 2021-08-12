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30-летний сын Орбакайте спрыгнул с обрыва во время отдыха на Кипре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старший сын Кристины Орбакайте часто шокирует общественность неожиданными поступками. Он увлекается паркуром и катанием на скейтборде, и это хобби уже перешло в экстремальные забавы.

30-летний сын Орбакайте спрыгнул с обрыва во время отдыха на Кипре

Сейчас наследник Орбакайте отдыхает на Кипре. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором запечатлено, как он прыгает с обрыва в пропасть. Пресняков младший рисковал жизнью, прыгая с такой высоты.

Отдыхающие пришли в ужас от его поступка. Скалы, массивные камни и скользкое дно могли стать причиной травмы 30-летнего экстремала.

Подписчики Никиты Преснякова тоже переволновались за него. Они призвали сына Кристины Орбакайте быть осторожнее и беречь себя.

"Очень травмоопасный прыжок!", "Хорошо хоть не вниз головой", "Ужас, вокруг камни!", "А мне жутко стало!", "Наверное все отбил", "Отчаянный!" — написали пользователи.

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Автор: Снежана Шахова
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