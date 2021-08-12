30-летний сын Орбакайте спрыгнул с обрыва во время отдыха на Кипре

Старший сын Кристины Орбакайте часто шокирует общественность неожиданными поступками. Он увлекается паркуром и катанием на скейтборде, и это хобби уже перешло в экстремальные забавы.

Сейчас наследник Орбакайте отдыхает на Кипре. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором запечатлено, как он прыгает с обрыва в пропасть. Пресняков младший рисковал жизнью, прыгая с такой высоты.

Отдыхающие пришли в ужас от его поступка. Скалы, массивные камни и скользкое дно могли стать причиной травмы 30-летнего экстремала.

Подписчики Никиты Преснякова тоже переволновались за него. Они призвали сына Кристины Орбакайте быть осторожнее и беречь себя.

"Очень травмоопасный прыжок!", "Хорошо хоть не вниз головой", "Ужас, вокруг камни!", "А мне жутко стало!", "Наверное все отбил", "Отчаянный!" — написали пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.