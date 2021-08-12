Старший сын Кристины Орбакайте часто шокирует общественность неожиданными поступками. Он увлекается паркуром и катанием на скейтборде, и это хобби уже перешло в экстремальные забавы.
Сейчас наследник Орбакайте отдыхает на Кипре. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором запечатлено, как он прыгает с обрыва в пропасть. Пресняков младший рисковал жизнью, прыгая с такой высоты.
Отдыхающие пришли в ужас от его поступка. Скалы, массивные камни и скользкое дно могли стать причиной травмы 30-летнего экстремала.
Подписчики Никиты Преснякова тоже переволновались за него. Они призвали сына Кристины Орбакайте быть осторожнее и беречь себя.
"Очень травмоопасный прыжок!", "Хорошо хоть не вниз головой", "Ужас, вокруг камни!", "А мне жутко стало!", "Наверное все отбил", "Отчаянный!" — написали пользователи.
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