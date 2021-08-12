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Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына после избиения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько недель назад семилетнего сына Стаса Пьехи избила соседка по даче. С многочисленными травмами мальчика госпитализировали.

Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына после избиения

Сейчас Петя уже дома, но неравнодушные люди всё ещё переживают за его здоровье и засыпают его мать вопросами.

Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи, сообщила, что сыну ещё нужно будет пройти ряд обследований.

Мальчик ещё не восстановился после избиения, так как последствия черепно-мозговых травм могут долго напоминать о себе.

Кроме того, психолог диагностировал у Пети посттравматическое расстройство. Он плохо спит.

Врачи запретили Пете заниматься спортом, поэтому от любимых кружков пришлось пока отказаться.

Пока идёт процесс реабилитации, ребёнку разрешены только спокойные прогулки на свежем воздухе.

"Жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем," — заключила Горчакова.

Она пообещала сообщать подписчикам о состоянии здоровья сына и о результатах новых обследований.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Людмила Черткова
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