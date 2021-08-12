Орбакайте высказалась по поводу феномена Бузовой

Кристина Орбакайте очень доброжелательно отозвалась о звезде "Дома-2" Ольге Бузовой. Дочь Аллы Пугачёвой призналась, что хорошо понимает Ольгу, которая постоянно подвергается нападкам хейтеров.

Кристина Обакайте вышла в эфир, чтобы пообщаться онлайн со своими поклонниками.

Среди прочих вопросов публика попросила певицу высказать своё мнение по поводу Ольги Бузовой, популярность которой стремительно набирает обороты.

Артистка не стала противоречить аудитории и ответила на волнующий всех вопрос.

"У вас, конечно, больная тема — Бузова у всех. Слушайте, каждый имеет право на самовыражение. Когда у человека есть какой-то заряд энергии, заряд желания, какой-то искры, почему нет", — отметила Кристина.

Дочь Примадонны напомнила, что когда-то и её зрители не хотели принимать.

"Мне же тоже, когда я появилась, никто не поверил. Все меня тоже в штыки приняли. Я её прекрасно понимаю. Ну, пусть. На вкус и цвет, сами понимаете, особенно на артиста", — сказала Орбакайте.

Интернет-пользователи с уважением отнеслись к мнению Кристины, однако, отметили, что она наделена талантом, тогда как талант Бузовой для всех неочевиден.

"Правильно! Но, когда есть талант, он есть, а там только искра"; "Кристина, ты умела петь а Бузова?" — писали фолловеры.

Впрочем, в Сети были очарованы тем, насколько Кристина мудро и по-доброму рассуждает.

"Всё верно, всё правильно!! Золотые слова!" — восхищались поклонники Орбакайте.

Сама Ольга Бузова не раз сравнивала себя с Примадонной. Звезда "Дома-2" уверена, что у неё с Аллой Борисовной много общего.

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