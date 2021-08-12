Кристина Орбакайте показала модельную фигуру в купальнике

Кристина Орбакайте, в отличие от своей мамы Аллы Пугачёвой, никогда не страдала от избыточного веса. Несклонная к полноте певица, которая в этом году отпраздновала 50-летний юбилей, всегда отлично выглядит.

Кристина Орбакайте

Худощавая фигура Кристины Орбакате отлично вписывается в современные стандарты красоты. С уверенность можно сказать, что у певице — фигура модели, достойная лучших мировых подиумов.

Исполнительница не упускает случая продемонстрировать свою точёную фигуру.

В своём Instagram-аккаунте певица опубликовала снимок в купальнике. На артистке — чёрное бикини в белую ромашку.

Певица выбрала для съёмки необычный ракурс. Она наклонилась, продемонстрировав свою почти подростковую фигуру с выпирающими рёбрами и крайне узкими бёдрами. Для того, чтобы грудь стала заметнее, Кристина подалась вперёд.

Под постом тут же появились сетевые критики, которые принялись стыдить певицу за вольности.

"50 лет, уже пора оголяться! И выставлять в инет. Остаётся ещё Пугачёву увидеть в купальнике!!!" — негодовали интернет-моралисты.

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