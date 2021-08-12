Садальский в своём Instagram-аккаунте прокомментировал новость о том, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным трудягами заводчанами прикинулись сотрудники районной администрации.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский в своём посте ссылается на статью "Новой газеты" под названием "Шоу — Путину".
Ранее Садальский опубликовал "прайс-лист" на олимпийское золото.
Артист разместил в своём микроблоге шуточное объявление, которое, по мнению Станислава Юрьевича, хорошо передаёт иронию ситуации.
"Заводу"Цемикс", срочно требуются:
-2 слесаря;
-4 монтажника;
-3 сварщика;
-30 человек мужчин и женщин ростом не выше 150 см для встречи с В. В.Путиным.
(Даже при СССР такого не было, когда генсек приезжал)
Всеми любимый президент встречался с подсадными рабочими башкирского завода", — пишет Садальский в своём микроблоге.
Ранее "Новая газета" разместила статью, в которой рассказывает о том, как в Башкирии основательно подготовились для встречи с Путиным.
"Состоялась встреча с "простыми сотрудниками" "Цемикс". Около двадцати человек в желто-синей спецформе рабочих сели перед президентом, чтобы задавать ему вопросы", — пишет издание.
Позже, по информации "Новой газеты", выяснилось, что в новую форму заводский рабочих облачились сотрудники районной администрации.
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