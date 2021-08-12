"Не выше 150 см": Садальский пошутил про подсадных рабочих башкирского завода

Садальский в своём Instagram-аккаунте прокомментировал новость о том, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным трудягами заводчанами прикинулись сотрудники районной администрации.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский в своём посте ссылается на статью "Новой газеты" под названием "Шоу — Путину".

Ранее Садальский опубликовал "прайс-лист" на олимпийское золото.

Артист разместил в своём микроблоге шуточное объявление, которое, по мнению Станислава Юрьевича, хорошо передаёт иронию ситуации.

"Заводу"Цемикс", срочно требуются:

-2 слесаря;

-4 монтажника;

-3 сварщика;

-30 человек мужчин и женщин ростом не выше 150 см для встречи с В. В.Путиным.

(Даже при СССР такого не было, когда генсек приезжал)

Всеми любимый президент встречался с подсадными рабочими башкирского завода", — пишет Садальский в своём микроблоге.

Ранее "Новая газета" разместила статью, в которой рассказывает о том, как в Башкирии основательно подготовились для встречи с Путиным.

"Состоялась встреча с "простыми сотрудниками" "Цемикс". Около двадцати человек в желто-синей спецформе рабочих сели перед президентом, чтобы задавать ему вопросы", — пишет издание.

Позже, по информации "Новой газеты", выяснилось, что в новую форму заводский рабочих облачились сотрудники районной администрации.

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