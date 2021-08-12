Специалисты похвалили диету постройневшей Надежды Бабкиной

Певица Надежда Бабкина объяснила, что секрет борьбы с лишними килограммами ей раскрыла Нонна Гришаева.

В Институте питания РАН похвалили диету Надежды Бабкиной. Народная артистка России о своём способе поддерживать себя в форме поведала в передаче "Секрет на миллион". Знаменитость похвалилась, что за три месяца у неё получилось избавиться от 22 лишних килограммов.

Бабкиной эту чудо-диету подсказала актриса Нонна Гришаева.

Секрет похудения предельно прост. Чтобы привести себя в форму, в течение восьми часов днем можно кушать, не ограничивая себя в рационе, тогда как следующие 16 часов необходимо полностью отказаться от приёма пищи. При этом не возбраняется пить воду или чай без сахара.

Научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян объяснила, что такой режим приёма пищи полезен для организма.

"Это классический вариант питания, который она использовала. Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма", — цитирует слова специалиста "Говорит Москва".

При этом Ольга Григорьян отметила, что такая диета противопоказана людям с сахарным диабетом.

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