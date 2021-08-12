Певцов обрушился на сборную России за пятое место на Олимпиаде

Актёр Дмитрий Певцов опубликовал в своём Instagram-аккаунте гневное видеообращение. В своей речи артист возмутился по поводу скромных результатов отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио. Своё негодование актёр выразил сразу после того, как президент России Владимир Путин наградил олимпийцев.

Дмитрий Певцов не разделяет восторг чиновников по поводу результатов Олимпиады в Токио. России удалось занять лишь пятое место.

"Да, впереди сильные страны — США и Китай. Но, извините. Мы после Великобритании и после Японии. Это ли не странно? Мне кажется, пятое место — это позор. Позор не наших спортсменов, а наших руководителей от спорта", — написал артист в своём микроблоге.

По мнению актёра, после развала СССР результаты сборной РФ на Олимпийских играх стремительно ухудшаются.

"Наши результаты никогда не опускались ниже второго места. Да, Россия меньше, чем Советский Союз. Но даже если прибавить медали бывших союзных республик, мы все равно займём только третье место", — делится своим мнением Дмитрий.

Певцов уверен, что неудачи в спорте связаны с тем, что была разрушена система бесплатных детских спортивных школ.

"Нынешние чемпионы — это дети родителей, которые смогли заплатить за занятия в секции. Тех, у кого не хватило на это денег, было гораздо больше. Вот чем надо заниматься, уважаемые чиновники от спорта. Не считать наши несчастные 20 медалей и радоваться пятому месту. А начать с того места, где наши дети смогут бесплатно заниматься спортом и физкультурой", — отметил артист.

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