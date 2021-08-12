Мария Миронова впервые показала фотографию маленького сына

48-летняя актриса Мария Миронова не раскрывает тайну рождения наследника. До сих пор неизвестно, кто отец годовалого малыша по имени Фёдор. В очаровательном белокуром мальчугане публика увидела черты легендарного Андрея Миронова.

Мария Миронова с сыном

48-летняя Мария Миронова с семьёй сейчас отдыхает в Хорватии.

В своём Instagram-аккаунте актриса активно публикует курортный контент. В сказочном по красоте уголке планеты дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой делает памятные семейные снимки.

На одной из фотографии, сделанной у крепостных стен Дубровника, подписчики актрисы увидели её младшего сына Фёдора. Мальчику в сентябре исполнится два года.

"Мать и довольное дитя встречают морской закат! Ну что может быть лучше? Р. S. Напишите, если что-то есть!" — подписала фотографию Миронова.

Интернет-пользователи решили, что голубоглазый блондин Федя унаследовал черты знаменитого деда — актёра Андрея Миронова.

"Гены взял и от деда Андрея, и конечно же от бабушки Екатерины. А в общем такой же красивый, как вы", — комментируют снимок фолловеры.

Мария рассказала, что на отдыхе они с сыном купаются в Адриатическом море, а в конце дня гуляют по старому городу, посещая кафе и ресторанчики.

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