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"Аромат роз и клубники": Садальский высказался по поводу платья Кабаевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский прокомментировал дорогостоящий наряд королевы гимнастики Алины Кабаевой. Ранее Ксения Собчак в подробностях написала всё о красном наряде гимнастки, рассекретив цену брендового платья.

"Аромат роз и клубники": Садальский высказался по поводу платья Кабаевой

Алина Кабаева настолько редко балует публику каким-либо известием о себе, что внезапное появление олимпийской чемпионки на экране вызвало самый живой интерес публики. По внешности Кабаевой пытались хоть что-то узнать о её личной жизни.

Особенно внимательные поклонники спортсменки разглядели на её руке обручальное кольцо. Ксения Собчак нашла платье, похожее на то, в котором гимнастка выступила на телевидении. Журналистка выяснила, что платье стоит 253 тысячи рублей.

Станислав Садальский тоже не упустил интересный инфоповод.

"Восхищаюсь Кабаевой, умница, скрывает личную жизнь, восхищаюсь Ксенией Собчак, ну только она может раскопать бомбовые факты, какое платье и за сколько на нашей Королеве гимнастики… Женщина в красном платье — аромат роз и клубники. Женщина в красном платье — пылкость и чувственность, свет и тепло. Женщина в красном платье — яркий луч и пленительный образ. Может, и хорошо, что у Богомолова не хватило наличных, когда это хлопковое изделие в единственном экземпляре выставлялось в ЦУМе", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики подхватили горячую тему.

"Прошлогодняя коллекция, говорят";

"А платье так себе… ничего особенного";

"Тоже хочу такое платье… Но на 250 сделала ремонт в 2х комнатной квартире", — писали фолловеры.

Садальский тоже участвовал в общем разговоре.

"Ой, ладно, самое простое надела", — отметил артист.

Некоторых интернет-пользователей возмутило то, что все принялись говорить на тему наряда, тогда как Кабаева в своей речи затронула серьёзную тему.

"Все обсуждают платье. А то что она сказала правду! Все позабыли! Не важно кто в чём одет. Главное, что она сказала. Людишки. Будьте добрее!" — возмутились в Сети.

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в эфире"России1" назвала вопиющей ситуацию с гимнастками в Токио
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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