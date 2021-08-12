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Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова спросила совета у белорусов, куда ей в Минске оправиться после работы. Жители Белоруссию порекомендовали Ольге непременно посетить СИЗО "Окрестино".

Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО

Сейчас поющая ведущая работает на съёмках шоу "X Фактор” Белоруссии. На программе Ольга выбирает для главного телеканала соседнего государства новых супер звёзд.

Бузовой не терпится осмотреть достопримечательности Минска. Она обратилась к своим белорусским подписчикам с просьбой посоветовать ей знаковые места в городе.

"Вы знаете, я очень хочу погулять по Минску. Но пока вижу только съёмочный павильон. Но вдруг завтра вечером удастся. Напишите куда сходить?" — обратилась звезда к подписчикам.

Подписчики пожелали Ольге удачи в новом проекте. Однако нашлись фолловеры, которые добавили в позитивный пост звезд мрачных мыслей.

"Сходи в СИЗО Окрестино. Очень познавательно. Может отпадёт охота сотрудничать с режимом Беларуси!" — посоветовали Ольге интернет-пользователи.

Другие фолловеры осадили скептиков, отметив, что Ольга в Белоруссии гость, поэтому к ней надо относиться подобающим образом.

"В Минске можно в the view сходить. Но удивить здесь чем-то человека из Москвы, просто нереально", — написали подписчики.

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Ольга Бузова на съёмках X-Factor Беларусь
Автор: Елена Былкина
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