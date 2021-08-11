Водитель такси набросился на девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна. Таксиста, который не разделял музыкальные предпочтения пассажирки, просьба вывела из себя.
Кадры с места происшествия блогерша выложила в своём Instagram-аккаунте.
"Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Веди себя прилично, я еще раз тебе говорю. Слышь, кобыла, ты будешь меня еще жизни учить, как себя вести, — горячился таксист.
Девушка объяснила водителю, что она заплатила за такси класса "Бизнес" для того, чтобы ехать и слушать свою любимую музыку.
Водитель остался при своём мнении, втолковывая пассажирке, что “это плохая музыка” и что “на такой громкости он её слушать не обязан”.
Спор перерос в ругань. Мужчина стал использовать нецензурную брань.
На просьбу остановить автомобиль, таксист резко затормозил и вытолкал девушку на дорогу и с силой нанёс ей удар.
Девушка пожаловалась, что у неё в результате грубых действий водителя пострадал глаз, а также губа и зуб.
В конце водитель пообещал “закопать” девушку, если встретит её ещё раз.
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