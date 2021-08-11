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Ахеджакова рассказала о конфликте с Соловьёвым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которую недавно в своей программе раскритиковал Владимир Соловьёв, объяснила, что журналисту вместо неё отвечал фейковый аккаунт.

Ахеджакова рассказала о конфликте с Соловьёвым

Ахеджакову обвинили в том, что она сыграла сомнительную роль в спектакле театра "Современник" "Первый хлеб". В постановке увидели пропаганду нетрадиционной ориентации и оскорбление ветеранов.

После этих нападок в Twitter распространились посты, написанные от имени Ахеджаковой. В записях говорилось, что у Соловьёва нет совести.

Актриса уверяет, что ничего подобного не писала.

"Понимаете, я вообще не в интернете, меня нет ни в каких социальных сетях", — цитирует слова Лии Меджидовны издание "Собеседник".

Ахеджакова призналась, что переживает из-за слов Соловьёва.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объяснил, что спектакль "Первый хлеб" проверят. В нём поищут моменты, которые могли бы оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны.

В СК отметили, что публика негативно восприняла ненормативную лексику, которая звучит в постановке.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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