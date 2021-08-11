Специалист в области психологии сравнила Дмитрия Шепелева с кукловодом. Эксперт считает, что телеведущий неправильно строит отношения с сыном Платоном, поэтому ребёнку грозят психические расстройства.
Психолог не одобрила то, что Шепелев не даёт мальчику общаться со своими родственниками со стороны матери — Жанны Фриске.
"Шепелев похож на инфантильного ребенка, который не даёт другим детям в песочнице поиграть со своей игрушкой, только в реальной жизни игрушка — Платон", — цитирует слова психолога Юлии Зюгановой NEWS.RU.
Специалист предполагает, что восьмилетний сын Дмитрия Шепелева от покойной Жанны Фриске в будущем может испытывать психические расстройства.
Такие выводы Зюганова сделала, так как считает, что Шепелев давит на мальчика гиперопекой, не позволяя ему видеться с дедушкой, бабушкой и крёстной Ольгой Орловой.
"Восемь из десяти детей, выросших в семье с одним родителем и подверженных гиперопеке, зарабатывают себе определённые психологические заболевания: самое распространённое из них — наркотическая или алкогольная зависимость. Это происходит потому, что ребенок не понимает, почему папа или мама ему всё запрещают", — объяснила Зюганова.
Эксперт отметила, что родители зачастую не понимают, что их ребёнок — это отдельная самостоятельная личность. Навязчивые попытки оградить наследника от возможных ошибок порой могут спровоцировать проблемы психического плана во взрослом состоянии.
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