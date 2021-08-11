Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муценеице разместила в своём Instagram фото в купальнике. Публика отметила, что артистка находится в отличной физической форме.
Агата Муцениеце признавалась, что склонна к полноте. Это заставляет актрису очень внимательно следить за своим весом. Она тщательно соблюдает диеты, бегает по утрам.
Актриса стала употреблять пищу маленькими порциями, включила в рацион больше белка. Муцениеце определила для себя, что её идеальный вес — 53 килограмма. К этой отметке на весах она стремится всеми силами.
Как только Агата приблизилась к идеалу, она поспешила продемонстрировать свои достижения. Актриса опубликовала в своём микроблоге снимки с отдыха.
32-летняя мать двоих детей сфотографировалась на краю бассейна, продемонстрировав свою сногсшибательную фигуру сзади.
"Ожидание VS реальность", — подписала артистка два снимка.
На второй фотографии Агата с перекошенным лицом летит в бассейн.
Подписчики оценили красоту Муцениеце.
"Вот это фигура";
"Вы всегда остаётесь такой простой, весёлой и доброй, несмотря на то что Вы знаменитость. Я люблю Вас!;
"Сейчас тот самый момент, когда Вы начали жить своей жизнью, Агата, а значит — скоро вернётся Ваш бывший", — писали интернет-пользователи в Сети.
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