Панин записал видеобращение в ответ на нападки Соловьёва

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин отметил, что не стал бы вступать в пререкания с Владимиром Соловьёвым, однако он вынужден ответить, так как телеведущий его оболгал в своей передаче.

Скандал начался с того, что Панин объявил вознаграждение тому, кто плюнет в лицо Соловьёву. Таким образом артист решил отомстить журналисту, который негативно отозвался о Лие Ахеджаковой.

В своей программе "Соловьёв LIVE" журналист сравнил Панина с соратницей Алексея Навального Любовью Соболь. Параллель между двумя этими личностями телеведущий провёл, так как и Панин и Соболь сбежали из России, имея солидные непогашенные долги.

Панину польстило то, что журналист назвал его хорошим актёром, который, однако, "кончился" как артист. Позабавило Алексея и то, что Соловьёв назвал его извращенцем. Актёр отметил, что это спорное утверждение.

Больше всего Панина возмутило то, что телеведущий сказал, что у него имеются в России долги.

Артист, который сейчас проживает в Испании, уверил, что погасил все имеющиеся долги и даже оставил там свой дорогостоящий автомобиль. В конце актёр очень пренебрежительно отозвался о Соловьёве, который предлагает своим зрителям информацию очень низкого качества.

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