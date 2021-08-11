Собчак прокомментировала наряд Алины Кабаевой

Ранее публика внимательно рассматривала образ постройневшей Алины Кабаевой, которая внезапно выступила перед публикой.

Выйти из тени гимнастку заставила несправедливость судейства по отношению к российским спортсменкам на Олимпиаде в Токио. Ксения Собчак подошла к оценке наряда Кабаевой профессионально, как опытная гламурная дама.

Если неискушённые в модных брендах люди могли только отметить, что красный наряд олимпийской чемпионки России очень ей идёт, то бывалая модница Собчак без труда выяснила, где и за какую сумму Кабаева купила своё красное платье, в котором спортсменка выступила с обличительной речью на телевидении.

Ксения Анатольевна опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" платье Кабаевой во всей красе — с ценником и наименованием бренда.

Выяснилось, что называется чудо текстильного производства "хлопковое платье", представляет его бренд Oscar de la Renta, цена наряда составляет 253 тысячи рублей.

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", — написала Ксения Анатольевна под скрином с сайта ЦУМа.

Модницы не смогут пока приобрести себе такой же наряд, так как в интернет-магазине значится, что платья "нет в наличии". Возможно, последнее как раз приобрела для себя российская гимнастка.

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