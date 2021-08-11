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В Сети обсуждают фото Надежды Кадышевой без парика

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Публика привыкла видеть Надежду Кадышеву с пышной шевелюрой на голове. Исполнительница песен в народном стиле всегда выходит в свет с высокой причёской. Снимок певицы с просто уложенными волосами заинтересовал интернет-аудиторию.

Надежда Кадышева
Надежда Кадышева

Ранее в СМИ стали множиться слухи о том, что у Надежды Кадышевой возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Возникли подозрения, что Надежда Никитична борется с онкологическим заболеванием.

На такие мысли публику натолкнул снимок, на котором 62-летняя артистка выглядит усталой и изнеможённой. Сын певицы опроверг подобные домыслы, отметив, что Кадышева чувствует себя хорошо.

Сценические образы Надежды Никитичны необыкновенно яркие. Её голову обычно венчают парики, достойные королевских особ. Впрочем, иногда певица позволяет сфотографировать себя и без своего пышного атрибута.

На одном из снимков в Instagram-аккаунте певицы можно увидеть фото Кадышевой без парика. Она запечатлена в своей гримёрке. На лицо артистке уже нанесли макияж, однако парик ещё не увенчал её голову.

Публика отметила, что Надежда Никитична смотрится очень мило со своей естественной шевелюрой.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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