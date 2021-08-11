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Владимир Стеклов лишился квартиры из-за Александры Захаровой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследница Марка Захарова, по словам Стеклова, после развода отняла у него жильё, подаренное артисту властями столицы за особые заслуги в области кино- и театрального искусств.

Владимир Стеклов лишился квартиры из-за Александры Захаровой

После развода с дочерью Марка Захарова Владимир Стеклов остался без крыши над головой.

"Принцесса Ленкома", как называли актрису, отвоевала квартиру, которую Стеклов получил в качестве награды за профессиональную карьеру.

"Саша сказала сделать ей дарственную на мою новую квартиру, в которой мы проживали. Я выполнил ее просьбу. Потом она попросила меня выписаться из жилья, а мне некуда было, потому что я остался без жилплощади и формально считался бомжом. Взял сумку и ушел", — рассказал Стеклов в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Звезда сериала "Кадетство" объяснил, что он имеет более веские причины обижаться на семью Захаровых, поэтому случай с квартирой даже не вспоминает. Стеклов отметил, что не держит зла на бывшую супругу, несмотря на то, что она завладела его жильём.

Владимир Стеклов признался, что быть зятем Марка Захарова было очень непросто, так как всё в их семейной жизни решал исключительно знаменитый тесть. После расставания с Александрой Захаровой Стеклов не осмелился прийти в "Ленком".

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