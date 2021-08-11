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Тарзан показал, как рисует Королёву с натуры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стриптизёр Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, показывает свои разносторонние таланты. Мужчина пишет стихи и, как оказалось, невероятно красиво рисует. Однако в новом портрете Наташи Королёвой публика увидела черты бывшей любовницы Тарзана Анастасии Шульженко.

Тарзан показал, как рисует Королёву с натуры

Фото процесса написания своего полуобнажённого портрета разместила в своём Instagram-аккаунте Наташа Королёва.

На снимке Тарзан вдохновенно водит кистью по холсту. Картина уже почти закончена, однако показали её публике издалека.

Недоброжелательно настроенные фолловеры рассмотрели на полотне черты женщины, которая чуть было не разбила звёздную чету.

"Кто на картине? Настя? Очень красиво", — комментировали фолловеры.

Это остроумное замечание было отмечено множеством лайков.

Кто-то усомнился в том, что Глушко так виртуозно владеет кистью.

"Пусть в прямом эфире нарисует!!!!???" — потребовали подписчики.

Нашлись, однако, защитники, которые объяснили, что сомневаться в таланте Тарзана не стоит.

"Зайдите к нему в аккаунт, там много видео, где он на камеру не рисует, а пишет картины, и сарказм исчезнет", — пишут в Сети.

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Наташа Королева показала, как Тарзан пишет портрет тещи
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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