Алексей Панин готовится дать отпор Владимиру Соловьёву

Ранее Панин призвал свою интернет-аудиторию плюнуть в лицо Соловьёву за денежное вознаграждение. Негодование артиста вызвало то, что телеведущий оскорбил народную артистку России Лию Ахеджакову. Соловьёв в ответ на это пригрозил Панину тем, что закроет ему выезд в Европу. В конфликт вмешался даже доктор Мясников.

Перепалка между Паниным и Соловьёвым продолжается. Телеведущий объяснил актёру, что уже проконсультировался с юристами и отметил, что тот рискует получить два года тюрьмы за попытку инфицирования в условиях пандемии. Призыв плюнуть ему в лицо телеведущий расценил как "наёмническую деятельность".

Панин в ответ на это, опубликовал видео, где они с приятелем отдыхают на побережье, распивая какие-то напитки из бутылки. Панин просит друга поспособствовать его физическому развитию, прося собеседника подобрать ему базовые упражнения для набора мышечной массы.

"У Соловьёва "подгорело". А какой-то доктор Мясников, видимо его друг, не знаю точно кто это, пообещал мне место в травматологии. Готовлюсь", — написал Панин под видео.

Подписчики Панина продолжили горячиться.

"Соловьёву в его поганую физиономию мечтает плюнуть пол страны. Непонятно, куда второй-то клоун Мясняков полез", — пишут фолловеры под постом артиста.

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