Телеведущая Анфиса Чехова, которая сейчас отдыхает на побережье Атлантического океана в США, заинтриговала публику отношениями с "балконным женихом" в Майами.
Отдых Анфисы Чеховой в штате Флорида чуть было не закончился курортным романом. Обольстительная Чехова ранее баловала публику откровенными снимками. Звезда фотографировалась обнажённой в ванной. Она также делилась снимками топлесс. Из скромности Чехова фотографировалась спиной к камере. Пышная грудь знаменитости была обращена в сторону окна.
Возможно, именно пикантные фотосессии Чеховой привлекли к ней внимание красивого молодого человека, который жил в квартире с балконом в доме напротив. Балконы номеров Анфисы и таинственного незнакомца располагались достаточно близко. Молодой человек сумел даже пригласить телеведущую на свидание в соседнее кафе.
Беспечная Чехова, однако, опоздала на встречу на целый час, поэтому не нашла своего таинственного воздыхателя в кафе.
Когда же Анфиса вернулась, на ресепшене её ждал сюрприз — пирожное в коробке, на которой был написан номер телефона "балконного жениха" с надписью на английском языке: "Сall me" (позвони мне).
Чехова, однако, не посвятила публику в дальнейшее развитие событий, хотя аудитория просто сгорала от любопытства.
"Охххх, мой "балконный" сериал в сторис просто взорвал мой инстаграм! Понимаю теперь слова инста-блогеров, что надо делать стори-тейлинг. Вот, решила попробовать… не думала что из этого что-то выйдет, но интрига закручивается. Я выехала из своего отеля, где ухажер романтично клеил меня несколько дней с соседнего балкона", — написала Чехова в своём Instagram-аккаунте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.