Чехова устроила пикантный флирт с незнакомцем с соседнего балкона

Телеведущая Анфиса Чехова, которая сейчас отдыхает на побережье Атлантического океана в США, заинтриговала публику отношениями с "балконным женихом" в Майами.

Анфиса Чехова

Отдых Анфисы Чеховой в штате Флорида чуть было не закончился курортным романом. Обольстительная Чехова ранее баловала публику откровенными снимками. Звезда фотографировалась обнажённой в ванной. Она также делилась снимками топлесс. Из скромности Чехова фотографировалась спиной к камере. Пышная грудь знаменитости была обращена в сторону окна.

Возможно, именно пикантные фотосессии Чеховой привлекли к ней внимание красивого молодого человека, который жил в квартире с балконом в доме напротив. Балконы номеров Анфисы и таинственного незнакомца располагались достаточно близко. Молодой человек сумел даже пригласить телеведущую на свидание в соседнее кафе.

Анфиса Чехова

Беспечная Чехова, однако, опоздала на встречу на целый час, поэтому не нашла своего таинственного воздыхателя в кафе.

Когда же Анфиса вернулась, на ресепшене её ждал сюрприз — пирожное в коробке, на которой был написан номер телефона "балконного жениха" с надписью на английском языке: "Сall me" (позвони мне).

Чехова, однако, не посвятила публику в дальнейшее развитие событий, хотя аудитория просто сгорала от любопытства.

"Охххх, мой "балконный" сериал в сторис просто взорвал мой инстаграм! Понимаю теперь слова инста-блогеров, что надо делать стори-тейлинг. Вот, решила попробовать… не думала что из этого что-то выйдет, но интрига закручивается. Я выехала из своего отеля, где ухажер романтично клеил меня несколько дней с соседнего балкона", — написала Чехова в своём Instagram-аккаунте.

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