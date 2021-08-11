Анастасия Волочкова выставила огромный счёт Большому театру

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уверена, что учреждение культуры задолжало ей пару сотен миллионов рублей.

Ранее балерина подала судебный иск, в котором ответчиком выступает руководство Большого театра. Волочкову возмутило то, что сотрудник кадрового отдела не вписал её четырёхлетний стаж, в результате чего танцовщице была назначена пенсия меньше, чем следовало.

Волочкова на днях похвасталась, что получила дорогостоящий подарок от "хорошего человека".

В Большом театре вынуждены были восстановить балерину на работе согласно судебному решению. В театре, однако, отмечали, что Волочкова ни проработала после восстановления ни одного дня. По словам представителя театра, она якобы постоянно брала отпуск без содержания.

Теперь Анастасия настроена ещё более решительно. Её противостояние с Большим театром на этот раз приняло совсем иной масштаб.

"Я в Большой театр пришла не за деньги. Я ни одной копейки не получила с 1998 года по сей день. Они мне должны 200 миллионов рублей с учетом всех штрафов, понимаете?!" — объяснила свою позицию Анастасия Волочкова в интервью Пятому каналу.

Балерина активно взялась за театр, привлекая к своему спору юристов.

"Хочу выразить глубочайшую благодарность сотрудникам Прокуратуры города Москвы @mosproc.ru и отдельно Тверской Межрайонной Прокуратуре за грамотно проведённую проверку по моему обращению и выявлению грубых нарушений трудового законодательства со стороны руководства Большого Театра России. Материалы направлены в Государственную инспекцию Труда Москвы для привлечения к административной ответственности. А также, прокурором дано поручение о проведении доследственной проверки на предмет выявления признаков состава преступления в лишении сотрудников администрации Большого театра", — писала недавно Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

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