Интернет-пользователи укорили многодетную актрису за жаркие танцы. После нападок сетевых моралистов Екатерина Климова видео удалила.
Публика привыкла, что актриса Екатерина Климова ведёт себя скромно. Артистка не была ранее замечена в каких-либо публичных скандалах.
Как оказалось, Екатерина способна удивить поклонников. Актрисе наскучило быть почтенной матерью семейства, и она решила немного похулиганить.
Климова устроила жаркие танцы на столе в одном из московских ресторанов. Артитска забралась на стол, сервированный белой посудой и украшенный горящими свечами.
Женщина станцевала соблазнительный танец с бокалом в руке.
Фолловеры отреагировали на дерзкий поступок звезды фильма "Мы из будущее" неодобрительно.
Поклонники 43-летней актрисы решили, что многодетная Екатерина Климова позволяет себе лишнее.
Впрочем, некоторым подписчикам танец Климовой пришёлся по душе. Они подметили, что звезда выглядела жизнерадостной и счастливой.
Мнение аудитории, как всегда разделилось, при этом преобладали негативные комментарии.
"Выставлять напоказ пьяный приход публичному человеку считаю неправильным. Не ожидал от нее";
"Надо уметь расслабляться, когда, если не сейчас, делать то, что хочется";
"Утром проснувшись, удалит", — комментировали ролик в Сети.
Предположения проницательных фолловеров оказались верными. Женщина поспешила удалить компрометирующий ролик.
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