Екатерина Климова станцевала на столе со стаканом в руке

Интернет-пользователи укорили многодетную актрису за жаркие танцы. После нападок сетевых моралистов Екатерина Климова видео удалила.

Публика привыкла, что актриса Екатерина Климова ведёт себя скромно. Артистка не была ранее замечена в каких-либо публичных скандалах.

Как оказалось, Екатерина способна удивить поклонников. Актрисе наскучило быть почтенной матерью семейства, и она решила немного похулиганить.

Климова устроила жаркие танцы на столе в одном из московских ресторанов. Артитска забралась на стол, сервированный белой посудой и украшенный горящими свечами.

Женщина станцевала соблазнительный танец с бокалом в руке.

Фолловеры отреагировали на дерзкий поступок звезды фильма "Мы из будущее" неодобрительно.

Поклонники 43-летней актрисы решили, что многодетная Екатерина Климова позволяет себе лишнее.

Впрочем, некоторым подписчикам танец Климовой пришёлся по душе. Они подметили, что звезда выглядела жизнерадостной и счастливой.

Мнение аудитории, как всегда разделилось, при этом преобладали негативные комментарии.

"Выставлять напоказ пьяный приход публичному человеку считаю неправильным. Не ожидал от нее"; "Надо уметь расслабляться, когда, если не сейчас, делать то, что хочется"; "Утром проснувшись, удалит", — комментировали ролик в Сети.

Предположения проницательных фолловеров оказались верными. Женщина поспешила удалить компрометирующий ролик.

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