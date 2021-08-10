Врачи запретили МакSим петь ещё год

Недавно МакSим вышла из продолжительной комы, что вселило надежду её поклонникам на то, что уже скоро любимая певица снова будет выступать на сцене.

Но представительница артистки заявила, что мечты фанатов осуществятся не скоро.

Стоит напомнить, что МакSим почти месяц находилась в коме, что заметно отразилось на состоянии её здоровья. Артистка не сможет петь как минимум год.

У Марины Абросимовой ещё очень слабые лёгкие, и при малейшем передвижении у неё возникает головокружение, пояснила её помощница.

После выписки из больницы МакSим предстоит длительное лечение. Артистке даже запретили заниматься спортом, так как сейчас ей противопоказаны физические нагрузки.

Менеджер звезды также отметила, что по состоянию здоровья МакSим пока не готова к вниманию общественности, сообщает РИА "Новости".

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